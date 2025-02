Belgische boemannen in de Europa League treffen Rangers en Frankfurt in de 1/8e finales

Geen Belgische vertegenwoordigers meer in de Europa League. Fenerbahçe en Ajax, die gisteren Anderlecht en Union wipten, spelen in de 1/8e finales tegen Rangers en Frankfurt. Bekijk hier de volledige loting.

Belt Philippe Clement een van de komende dagen naar David Hubert?



Het zou zomaar eens kunnen, want de Rangers nemen het op tegen de killer van Anderlecht in de tussenronde: Fenerbahçe. De ploeg van José Mourinho toonde zich genadeloos op foutjes achterin. Een boodschap die de Belgische coach zal overbrengen in de Schotse kleedkamer.



Mocht het Clement lukken Fenerbahçe te kloppen, wacht de winnaar uit het duel Roma-Athletic Club in de kwartfinale. Een heruitgave van speeldag 1 in de League Phase - toen werd het een zoutloze 1-1. Zorgt Alexis Saelemaekers nu voor meer Romeins spektakel?



Nog op de Belgische radar: Malick Fofana. De winger van Lyon trekt naar Boekarest. Bij een succesvol tweeluik wacht de winnaar van een interessante affiche tussen Real Sociedad (Anderlecht ook bekend) en Manchester United.



Tot slot neemt Ajax het na de marathonthriller tegen Union op tegen Eintracht Frankfurt. Daarna wachten hun Nederlandse collega's van AZ - met Belg Maarten Martens aan het roer - of Engelse topper Tottenham.