Atalanta-coach noemt uitschakeling terecht, maar vloekte na penalty: "Hij is een van de slechtste strafschopnemers die ik ken"

Na de controversiële nederlaag in Brugge waren ze bij Atalanta nog witheet, nu gaven ze wel ootmoedig toe dat Club de kwalificatie niet heeft gestolen. "Al had het ook anders kunnen lopen", beseft coach Gian Piero Gasperini. "Over 2 matchen kregen we heel wat kansen."

"We moeten Club Brugge krediet geven voor hun kwalificatie", is Gian Piero Gasperini eerlijk na de 1-3-nederlaag. "Onze uitschakeling was terecht."

Waarna Gasperini meteen ook nuanceert. "Het waren twee vreemde wedstrijden. De eerste helft eindigde op 0-3, maar het had ook 1-2 kunnen staan."

"Er zijn veel hete standjes geweest. In de 180 minuten tegen Club Brugge kregen we veel kansen, vooral vandaag in de tweede helft."



De penalty had de match kunnen kantelen, maar Ademola Lookman vond Simon Mignolet op zijn weg.

"Hij had die nooit mogen nemen", is Gasperini streng. "Hij is een van de slechtste strafschopnemers die ik ooit heb gezien. De Ketelaere en Retegui waren aangeduid. Maar Ademola was duidelijk nog euforisch na zijn goal."

De bizarre rode kaart voor aanvoerder Toloi vond de coach van Atalanta een smet. "Wij hebben ons steeds waardig gedragen, behalve dat ene momentje. Dat vind ik heel jammer."

"Toch mogen trots zijn op onze campagne in de Champions League. We hebben veel goeie matchen gespeeld, zelfs tegen de topclubs van Europa."