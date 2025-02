Atalanta-coach Gasperini: "Spelers die contact simuleren, zijn de dood van het voetbal"

Gian Piero Gasperini, de coach van Atalanta, heeft op de persconferentie aan de vooravond van de CL-clash met Club Brugge een boompje opgezet over de VAR en de focus op contact in het voetbal. "We moeten ten strijde trekken tegen spelers die contact simuleren, dat is de dood van het voetbal."

Op zijn persbabbel wilde Gian Piero Gasperini niet veel woorden meer vuilmaken aan de veelbesproken penalty van een week geleden in Brugge. "Daarover is alles gezegd", was de Italiaanse oefenmeester kort.

Gasperini wou wel nog wat algemene opmerkingen over de VAR kwijt. De coach-van Atalanta is tegen het idee van een "challenge" per team. "Dat zou het spel nog meer vertragen en voor nog meer controverse zorgen".

"Er zijn nu al 4 scheidsrechters, nog 2 à 3 mensen bij de VAR. Dat zijn al 7 verantwoordelijken. Dat lijkt mij al veel. En elke gebeurtenis heeft ook zijn eigen verhaal."

Gasperini hekelde ook de focus op contact in het spel. "Zonder contact wordt voetbal een lelijk spel om naar te kijken."

"We moeten zorgen dat we het contact niet uit het voetbal weren. En we moeten ten strijde trekken tegen spelers die dat simuleren. Dat is de dood van het voetbal", besloot Gasperini dan toch nog met een knipoog naar de penaltyfase van een week geleden.

De coach van Atalanta verwacht straks een moeilijke match. "De 2-1 heeft het wel wat ingewikkelder gemaakt. Club Brugge is een heel veelzijdige ploeg. Tegen ons speelden ze heel anders dan tegen Manchester City. Het is een team met verschillende gezichten."

Atalanta recupereert vanavond wellicht aanvaller Ademola Lookman, al wordt die nog niet aan de aftrap verwacht. "We zijn blij dat hij opnieuw beschikbaar is. Het plan is om hem te laten invallen", verklapte Gasperini.