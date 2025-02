"Als in de botsauto's loopt hij tegen De Cuyper aan": Toloi springt uit zijn vel en krijgt rood

Maxim De Cuyper deelde in de staart van de match nog even zijn visitekaartje uit aan Rafael Toloi toen die laatste op de eigen helft een inworp wilde nemen.

De Bruggeling maakte zijn borst breed, Toloi reageerde als door een wesp gestoken. Hij wilde de bal keihard naar de Brugse linksachter gooien, maar dat ging klungelig de mist in.

Maar nog was Toloi niet uitgeraasd. "Hij duwt De Cuyper gewoon omver!", zag onze radiocommentator Tom Boudeweel vol ongeloof. "Natuurlijk is dit meteen rood!"

"Wat is dit allemaal? Toloi gaat helemaal over de rooie en dat is de kleur die hij nu ziet. Toloi toch. De scheids wil hem zelfs tegenhouden, maar dat lukt niet."

"Als in de botsauto's loopt hij tegen De Cuyper aan. Natuurlijk is de uitsluiting op zijn plaats. Zoveel frustratie, hij staat nog altijd te briesen."

Hoofdschuddend moest Toloi afdruipen. De Cuyper kreeg geel.