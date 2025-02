10 tips en tricks voor Sporza Wielermanager: kill your darlings en wapen je tegen paniek(transfers)

Veel geheimen telt Sporza Wielermanager niet meer voor de meeste wielerliefhebbers. Maar voor wie het spel nu pas ontdekt en ter opfrissing voor de ervaren spelers: 10 tips en tricks voor elke wielermanager.

1. Zoek programma's op en houd selecties in de gaten

Wie rijdt welke wedstrijden en hoeveel wedstrijden rijdt welke renner? Dat is cruciale informatie om je ploeg voor Sporza Wielermanager samen te stellen. Sporza bundelt heel wat rennersprogramma's op deze pagina. Houd ook altijd de selecties van de ploegen voor elke koers in de gaten. Er zijn altijd last minute wijzigingen, dus laat je niet verrassen!

2. Check de deadlines en laat je niet verrassen

Een Wielermanager met ambities heeft voor elke wedstrijd een plan klaar. Zet je wekker voor de deadline van elke koers om een laatste transfer te doen of je kopman of kopvrouw nog aan te passen. Zo kan je een late uitvaller nog vervangen of je selectie aanpassen aan het vormpeil dat de renners tonen. Want elke manager wil frustrerende buspunten vermijden.

3. Lees de spelregels nog een keer grondig na

De meeste spelregels ken je wellicht, maar het is altijd handig om die nog een keer op te frissen voor je je ploeg vastlegt. Hoeveel punten krijgt een ploegmaat van de winnaar, hoeveel punten kan jouw kopman extra verdienen? Het zijn vragen waar je het antwoord op moet weten. Weet je bijvoorbeeld dat je 10 keer 10e moet eindigen in een niet-WorldTour-koers om evenveel punten te hebben als de winnaar van een Monument?

4. Stel een evenwichtige ploeg samen en denk al vooruit

Om je vrienden af te troeven in een minicompetitie of mee te doen voor de hoofdprijs moet je scoren in elke wedstrijd van het voorjaar. Denk aan het evenwicht tussen sprinters, klassieke renners en klimmers in je ploeg. Wees je concurrenten te slim af door al na te denken over eventuele transfer met het oog op de klimklassiekers. Welke renners kun je dan laten vallen voor de renner die je glorie zal bezorgen in Hoei of Luik?

5. Laat je niet verleiden tot paniektransfers

Ook in Sporza Wielermanager is paniek een slechte raadgever. Een slechte uitslag, een valpartij of ziekte, het is helaas niet te vermijden tijdens het wielervoorjaar. Maar laat je niet te snel verleiden tot een transfer. Gaat het om een renner van een lage prijscategorie, dan is het misschien niet de moeite om er een transfer aan op te souperen. Maar gaat het om een topper zoals Pogacar, Van der Poel of Van Aert die out is voor het voorjaar, twijfel dan niet: vervangen!

6. Laat je niet overmannen door emoties bij je keuzes

Emotionele keuzes zijn een typische valkuil voor elke wielermanager. Wie zich laat leiden door emoties is een vogel voor de kat. Dus: kill your darlings en selecteer niet enkel je favoriete renners. De ratio zegeviert (bijna) altijd in Sporza Wielermanager, het spel draait nu eenmaal om resultaten. Een vervelende sleper kan je soms meer punten opleveren dan een sympathieke, aanvallende renner uit je eigen stad of dorp.

7. Denk na over je kopman en kopvrouw: elk puntje telt

Het kan op details en een paar puntjes aankomen om de eindzege in een minicompetitie wel of niet te veroveren. Denk dus voor elke koers goed na over de kopman van je ploeg. Als die renner in de top 5 eindigt, dan verdient die extra punten. Die 25, 20, 15, 10 of 5 extra punten kunnen aan het einde van de rit het verschil maken.

8. Geef niet op met het oog op het jaarklassement

Nieuw dit jaar in Sporza Wielermanager is het jaarklassement. Onder het menu-item historiek vind je je vorige prestaties in de Wielermanager terug. Geef dus bij tegenslag niet op en blijf voor elk punt knokken, want elk puntje telt.

9. Start een minicompetitie en daag al je vrienden uit

Wat is er leuker dan kunnen opscheppen tegenover vrienden of collega's? Overtuig je vrienden en collega's om mee te doen met Sporza Wielermanager en daag ze uit in een minicompetitie. Zo ben je verzekerd van twee maanden plezier samen.

10. Luister naar Kopman, onze podcast over Sporza Wielermanager

Voor extra tips kun je altijd terecht bij het panel van Kopman. Tess Elst bespreekt daar do's en don'ts met waardebepaler Hannes Tahon, Gilles Liesenborghs van De Lead-Out en Thomas Huyghe. Zij zorgen voor tips en tricks voor het spel en bedenken realistische en zotte plannen en theorieën. Aan jou om te beslissen wat hun tips waard zijn.

Beluister de afleveringen van Kopman op VRT MAX