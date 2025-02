"Hij trapte me twee meter de lucht in na een panna": Frank Boeckx schetst uniek beeld van Vincent Kompany als trainer

wo 19 februari 2025 06:17

Bayern staat er uitstekend voor in de Bundesliga. De ploeg van trainer Vincent Kompany overleefde een moeilijke wedstrijd bij dichtste achtervolger Leverkusen en lijkt op weg naar de titel. Onze landgenoot lijkt soms onbereikbaar of stoïcijns, maar zijn voormalige assistent Frank Boeckx ontkracht dat beeld in 90 Minutes: "Hij heeft lang genoeg in Engeland gezeten om goed te kunnen drinken."

Vincent Kompany is met FC Bayern München op weg naar een tweede titel in zijn trainerscarrière. De voormalige topverdediger lijkt soms maniakaal bezig met zijn vak, maar volgens Frank Boeckx is er ook een andere kant aan de mens Kompany. Boeckx zat in zijn trainersstaf bij Anderlecht en werkte dan ook nauw samen met onze landgenoot. "Kompany kon wel wat drinken, hij heeft lang genoeg in Engeland gezeten", ontbloot Boeckx de kroon in de nieuwste aflevering van 90 Minutes. "Nadat hij stopte met voetballen werd er telkens wel iets gedronken op stafmeetings, en soms liep dat uit omdat het een leuke groep was", zegt de ex-doelman, die zelf ook niet vies is van wat plezier.

Ik speelde Kompany ooit door de benen in een wedstrijd met de staf. Daar heb ik nog steeds spijt van. Frank Boeckx in 90 MINUTES

Ook in wedstrijdjes onder de staf op Anderlecht ging het er vaak "plezant" aan toe. "Op het veld deed hij nog veel mee, zo blijft hij in beweging. Ik heb er ooit een wedstrijd tegen gespeeld met de staf, waarin ik hem door de benen speelde. Daar heb ik nog steeds spijt van, want hij schopte me erna twee meter de lucht in."

"Sommige dingen moet je echt niet doen bij een verdediger, ik voel het nog steeds als ik eraan terugdenk", denkt Boeckx met een lach terug aan de tijd. "Hij was enorm opgefokt erna. Tijdens die staff games vielen volop blessures. Dat was te veel winnaarsmentaliteit in een te zwak lichaam op een kunstgrasveld. Een echt recipe for disaster." Ook Filip Joos heeft een ludieke herinnering aan Kompany als trainer: "Ik zag hem ooit een pizza eten terwijl hij in volle focus een wedstrijd aan het bekijken was. Wel, ik zag nog nooit iemand zo snel een pizza eten. Maar hij blijft een massief blok, dus hij zal nog wel trainen." Een vermoeden dat Boeckx ontkracht: "Ik heb hem nooit veel in de fitness gezien." "Daarvoor moet je zelf ook wel eerst in de fitness komen", fluit host Gilles De Coster de voormalige doelman al grappend terug.

Topcarrière als trainer definitief gelanceerd?

Naast alle leuke verhalen vroeg het panel zich ook nog kort af of de topcarrière van Vincent Kompany met de nakende titel nu echt gelanceerd is. "Er was toch twijfel in het begin, al waren de Duitsers snel fan", zag Sam Kerkhofs. Joos is alleszins overtuigd: "De carrière is inderdaad gelanceerd. Al zal er volgend jaar in de Champions League wel wat moeten gebeuren. Als ik ze nu zie spelen, denk ik dat het nog niet genoeg is. Deze zomer moeten ze zich nog versterken."

