"Eerste schooldag" voor Red Flames onder nieuwe bondscoach: "Ze trekt haar grenzen"

di 18 februari 2025 18:49

De Red Flames openen vrijdag hun nieuwe Nations League-campagne tegen wereldkampioen Spanje. Dat is meteen ook de debuutmatch van bondscoach Elisabet Gunnarsdottir. De IJslandse straalt vertrouwen uit, haar spelersgroep toont zich positief over de eerste kennismaking.

Gisteren kon Elisabet Gunnarsdottir slechts 8 speelsters verwelkomen op training, vandaag kon ze de volledige groep aan het werk zien. De IJslandse zet deze week haar eerste stapjes als bondscoach van de Red Flames. "Ik heb nog wat meer tijd nodig om een concreet antwoord te formuleren op wat er nodig is bij deze groep", vertelde ze vandaag. "We werken nu op details die we meteen kunnen toepassen. Het gaat over bepaalde principes waar we dan op kunnen bouwen." Gunnarsdottir is voorlopig niet de vrouw die met de grove borstel door de kern van haar voorganger is gegaan. "Ik ben nog maar net begonnen met de analyse. Het zou vreemd zijn om meteen gekke veranderingen te doen. Later zien we wel of dat nodig is." De eerste examens volgen vrijdag in Spanje en woensdag thuis tegen Portugal in de nieuwe campagne van de Nations League. "We proberen elke match te verbeteren en doelen stellen we later wel. Alle speelsters moeten opstaan en moeten zichzelf naar een hoger niveau tillen."

Even wennen

Gouden Schoen Tessa Wullaert had onlangs "een superpositief kennismakingsgesprek" met de bondscoach in Milaan. "Ze weet wat ze wil en ze wil haar principes doorduwen. Het is goed om te weten waar we staan en wat er nodig is. We willen vooruit en dat proberen we met deze coach." En toch, zo geeft Wullaert meermaals toe, is Ives Serneels nog niet vergeten. De vorige bondscoach werd na een jarenlange staat van dienst onverwacht ontslagen. "Het is interessant om een andere kijk op het spelletje te krijgen, maar ik heb wel al vaak aan Ives gedacht. Het wordt wennen, maar we kijken nu naar de toekomst. We mogen er niet te veel meer bij stilstaan." Vrijdag wacht in Spanje een duel tegen de wereldkampioen. "We hebben niets te verliezen. We mogen niet te veel respect hebben voor hen. De 3e plaats in de poule is een realistisch doel."

Lat ligt hoger

"Heel positief", zo verwoordt Hannah Eurlings de eerste ontmoetingen met de IJslandse coach. "Ze is heel direct in haar aanpak en ze is communicatief sterk. Ze spreekt heel veel vertrouwen uit in de groep en dat is heel fijn." "Intensiteit is een belangrijk woord voor haar. Ze wil die lat hoger leggen voor de groep. Dat klinkt alleen maar positief." "Voor de hele groep was het wel wennen, ja. Het voelde als een eerste schooldag, maar dat is positief. Ze trekt haar grenzen en dat heeft deze groep misschien nodig."