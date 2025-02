Winnaar Wielermanager 2024 probeert nu opvallende nieuwe tactiek uit en negeert één team: "Een bewuste keuze"

di 18 februari 2025 07:26

Een nieuw seizoen, een nieuwe Wielermanager. Gewoontegetrouw polsen we eens naar de plannen van de winnaar van vorig seizoen. Bjorn De Vriese heeft zijn voorselectie al klaar en wil graag een nieuw ambitieus plan uitproberen. "Ik heb nog wat marge ingebouwd."

Geld sparen

Wat bij een eerste oogopslag opvalt in de ploeg van de eindwinnaar van wielermanager 2024 is het feit dat hij maar 102 van de 120 miljoen gespendeerd heeft. Een bewuste keuze.

"Ik heb vorig jaar gemerkt dat het heel nuttig is dat je nog geld overhoudt. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden: valpartijen, renners die het heel goed doen en anderen die ondermaats presteren." Dit jaar wil Bjorn De Vriese minimaal 6 miljoen in kas houden. "Dat betekent dat ik nog wat marge heb op mijn huidige selectie. Maar traditiegetrouw sleutel ik aan mijn ploeg tot aan de vooravond van de Omloop."

Wel of geen grote 3

Pogacar, Van der Poel en Van Aert in één ploeg, oftewel 36 miljoen opofferen voor 3 renners. Het is de hamvraag die veel spelers zich stellen en dus ook de winnaar van vorig seizoen. "Voorlopig heb ik een ploeg zonder Van Aert, maar ik heb zoals gezegd nog wel wat marge ingebouwd. Afhankelijk van zijn seizoensbegin hak ik de knoop dan door." Maar als we dieper inzoomen op zijn team ontwaren we geen enkele renner van Visma-Lease A Bike in zijn voorselectie. "Dat is een bewuste keuze. Ik denk dat er sterkere blokken zijn dit jaar. Alpecin, Bora en Trek lijken me beter gewapend dan vorig seizoen."

Renners in een nieuwe ploeg willen scoren

Voor de sprints rekent Bjorn De Vriese op Jasper Philipsen. "Dat was ook zo vorig jaar en hij heeft niet ontgoocheld." Ook Maxim Van Gils en Thomas Pidcock zijn twee namen die net als vorig seizoen als eerste op zijn blad stonden, omdat ze in het begin van het seizoen al rijden en in het Ardense luik nog eens terugkomen. Tot slot rekent de winnaar van vorig jaar op Kasper Asgreen en Oier Lazkano. "Dit zijn coureurs die dit jaar in een nieuwe ploeg rijden. Die willen zich zeker bewijzen. Bovendien hebben zij al getoond hebben dat ze in een grote koers kunnen meedoen voor de prijzen of zelfs winnen."

Oier Lazkano

Vele kleintjes om geld te sparen

Tot slot zien we maar liefst 5 renners van 3 miljoen en evenveel van 2 miljoen in zijn voorselectie staan, maar zoals eerder gezegd is dat een weloverwogen keuze. "Ik zal hier zeker nog aan sleutelen, maar ik wil wel genoeg geld in de bank houden." Twee namen die sowieso de definitieve selectie halen, zijn Jonas Rickaert en Liam Slock. "Rickaert is een renner van Alpecin die punten sprokkelt als zijn kopman wint en van Slock verwacht ik dit seizoen heel veel." "Maar laat ons zeggen dat als Van Aert het goed doet in zijn eerste koersen, er zeker nog ruimte is om hem in mijn ploeg te puzzelen (lacht)."