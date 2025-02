Wat een verhaal: Thomas Pieters gooit putter weg, koopt nieuwe in lokale winkel en wordt er nog 12e mee in Australië

ma 17 februari 2025 11:47

Golfer Thomas Pieters is zondag als 12e geëindigd in het LIV-toernooi van Adelaide. Hij maakte op de slotdag een knappe opmars met een ronde van -4. Dat had hij te danken aan een putter die hij zaterdag in de lokale winkel had gekocht.

Thomas Pieters heeft er een niet alledaags weekend opzitten in Adelaide. Na zijn laatste hole op zaterdag gooide hij gefrustreerd zijn putter in het publiek na een nieuwe gemiste putt. Ter illustratie: Pieters draaide in Adelaide bovenin mee in de statistiek "greens in regulation" (het succesvolle aantal reguliere schoten naar de green, die ook op de green eindigen), maar bengelde onderin op het vlak van efficiëntie op de green. Meteen na zijn ronde stapte Pieters de lokale shop van de golfbaan in Adelaide (The Grange Golf Club) binnen om een nieuwe putter te kopen. Een uurtje training meteen na de aankoop volstond om klaar te zijn voor de laatste ronde op zondag. De nieuwe putter deed wonderen: Pieters maakte maar liefst 7 birdies in zijn slotronde. Goed voor een ronde in 68 slagen (-4) en uiteindelijk een 12e plaats in de eindstand. "Mijn spel zit goed", schreef Pieters op Instagram. Zijn 12e plaats leverde Pieters 312,500 dollar op, ruim genoeg om de kosten voor zijn nieuwe putter te compenseren.

Pieters is goed begonnen aan het nieuwe seizoen op de LIV Tour. Onze landgenoot eindigde in de eerste 2 toernooien telkens in de top 20. Hij werd 18e in Saudi-Arabië op het openingstoernooi en werd afgelopen weekend dus 12e in Australië.