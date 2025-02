Twee jaar geleden onmogelijke ambitie, nu schittert eigen jeugd in CL: de transformatie van Club Brugge tot talentenfabriek

De geplukte vruchten zijn eindelijk van eigen kweek. Club Brugge rekent vanavond in de Champions League meer dan ooit op spelers vanuit de eigen jeugdacademie. Iets wat twee jaar geleden nog onmogelijk leek en hen verweten werd, is door een radicale ommezwaai in 2018 werkelijkheid geworden. Een blik achter de schermen.

Je oogst wat je zaait ... alleen duurt het soms even voor je de vruchten ervan kunt plukken.



Het is januari 2023 wanneer Club Brugge - net als nu - in een Europese droom leeft en doorstoot naar de 1/8e finales van de Champions League.



Een medium komt (terecht) met een kritisch artikel. "Want waar blijven de zelf opgeleide spelers?", is de onderzoeksvraag. In de confrontatie met Benfica, die zou uitdraaien op een zware nederlaag, staat met Brandon Mechele amper één jeugdproduct tussen de lijnen.

Dat Club ooit de ambitie had om in 2024 een halve basisploeg uit de eigen opleiding te willen, wordt dan ook weggelachen als een nog onmogelijk in te lossen doelstelling.



Maar kijk, dit seizoen schittert de Belgische kampioen opnieuw op het allerhoogste niveau. Mét eigen jeugd - dit seizoen goed voor zo'n 40% van de speelminuten.



Chemsdine Talbi, Joaquin Seys, Maxim De Cuyper en 'good old' Bradon Mechele in de basis. Romeo Vermant, Jorne Spileers en Kyriani Sabbe op de bank. En dan tellen we Charles De Ketelaere aan de overkant nog niet eens mee.



Straf lijstje.

Maar hoe maakte Club Brugge de ommeslag van handelshuis vol exoten naar een talentenfabriek?