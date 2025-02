Peter Vandenbempt: "Club Brugge hoeft de noodtoestand niet af te kondigen"

In onze wekelijkse voetbalanalyse staat Peter Vandenbempt stil bij de verrassende overwinning van KV Mechelen op Union, het gelijkspel van Club Brugge in Sint-Truiden en de broodnodige zege van KAA Gent.

Opvallend resultaat zondag in het Dudenpark: Union leed thuis een nederlaag tegen KV Mechelen (0-1).



Die uitslag kwam voor beide ploegen onverwacht. Union was de ploeg die het verliezen verleerd was en KV Mechelen had al een wedstrijd of 10 niet meer gewonnen.



Opnieuw kregen we een wedstrijd die KV Mechelen, ondanks een zeer goede eerste helft, zeker had kunnen verliezen. Union dwong grote kansen af, maar liet ze ook liggen. De misser voor El Hadj was ongelooflijk.



Zo won KV Mechelen eindelijk nog een keer en dat heeft het driedubbel en dik verdiend. De voorbije speeldagen werd het net iets te vaak niet beloond voor best goed voetbal.



Gelukkig maar, anders werd het kamperen in de play-downs voor KV Mechelen.