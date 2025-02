Koen Naert ziet WK in najaar als herkansing voor Spelen, die sporen nalieten: "Kreeg vraag of ik met pensioen ging"

"Ik ben tevreden met hoe alles in de voorbereiding verlopen is. Zeker na de Spelen ..."

Na "de beste stage in Kenia in 7 of 8 jaar" en met een brede glimlach staat Koen Naert de media te woord tijdens een online persbabbel. De Belgische marathonloper opent zondag zijn 2025 met de biljartvlakke wedstrijd in Sevilla.

"Ik heb bewust voor een snelle marathon gekozen. Niet alleen hoop ik mijn persoonlijk record (2u06'56", red.) nog eens te verbeteren, ik wil ook de limiet voor het WK - nog 26 seconden sneller dan mij PR - lopen. Ook al ben ik op basis van mijn ranking al zeker van deelname", stelt Naert zijn doelen.

Met frisse moed wordt het nieuwe seizoen al aangevat. En met een extra motivator: de 'mislukte' Olympische Spelen, waar onze landgenoot 61e werd, doorspoelen.