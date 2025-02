Kelly Van Petegem heeft veel over voor olympische droom, zelfs bijklussen in zomer: "Erbij zijn is het minimum"

Haar eerste jaar op profniveau zit er nu bijna op. Vorige week werd Van Petegem 8e op het EK, en haar wereldbekerseizoen liep goed. "De uitschieter was de 6e plek op de wereldbeker in Sigulda, in de tweemansbob, samen met Jienity de Kler", vertelt ze.

De aanloop was nochtans niet ideaal, verrast Van Petegem. "Tijdens de lange autorit hadden we in Polen autopech, waardoor we de nacht in ons busje op een parking in de vrieskou moesten doorbrengen."



"We waren allebei kapot, maar de wedstrijd liep desondanks geweldig. Alles zat mee die dag", lacht ze. "Onverwacht en een moment dat ik nooit zal vergeten."