Is Lamkel Zé weer (even) helemaal herboren? "Hij was lastiger dan alle spitsen in de Champions League"

ma 17 februari 2025 22:58

Altijd en overal doet hij van zich spreken. Didier Lamkel Zé laat nu ook zijn passage bij STVV niet onopgemerkt voorbijgaan. Maar waar het vroeger al te vaak over zijn fratsen naast het veld ging, is nu vooral weer zijn genialiteit op het veld een hot topic. "Tegen Club Brugge was hij echt top", regende het lof in Extra Time.

Sinds afgelopen winter heeft STVV ongetwijfeld de kleurrijkste aanvalslijn van de Belgische competitie. Bertaccini en Brahimi waren al vrolijke figuren, nu lopen daar met Didier Lamkel Ze en Loic Lapoussin ook nog twee enfants terribles bij. Zo is het wellicht nooit saai op Stayen. Maar fratsen? Daar laat dat laatste duo zich voorlopig niet meer op betrappen. Flitsen tussen de lijnen doet het viertal dan weer meer en meer. Want de voorhoede kan dan wel wat gek zijn, ze is minstens even geniaal. En dat was ook het Extra Time-panel opgevallen. "Lamkel Zé was echt top dit weekend", begon Filip Joos de lofzang. "Hij speelde als diepe spits en dan begin je toch te denken dat dat zijn beste positie is in een ploeg als STVV." Niet enkel door zijn goal uit een vlijmscherpe hoek - "want dat was een voorzet, toch?". Wel omdat de Kameroener van alle markten thuis is. "Hij mag als spits van alles doen", merkte Franky Van der Elst op. "Afhaken als valse 9, ballen bijhouden, van flank wisselen, opduiken in de 16 ... En altijd even demonstreren door op de bal te gaan staan."

Lamkel Zé is gewoon een ambetante kerel om tegen te spelen. Franky Van der Elst

Bij Club Brugge hadden ze zaterdagavond dan ook hun handen vol met de speelvogel. Volgens Vanhaezebrouck zelfs meer dan met Haaland en co. "Ze hadden er meer moeite mee dan tegen de spitsen in de Champions League", oordeelde hij. "Die van Atalanta?", vroeg Joos zich af. "Nee nee, van alle spitsen in de Champions League." Een fraaier compliment kan je moeilijk krijgen. "Maar was het omdat ze bij Club minder scherp waren? Dat kan natuurlijk ook." "Het is gewoon een ambetante kerel om tegen te spelen", pikte Van der Elst in. "Veel ambetanter dan een spits die gewoon in de spits blijft staan." Het ongeloof was dan ook groot toen Mazzu hem na 86 minuten naar de kant haalde. "Wij stuurden direct naar elkaar: waarom haalt hij hem eraf?", lachte Joos richting Vanhaezebrouck. Maar let op: het is niet dat STVV dankzij Lamkel Zé een onetrickpony geworden is. "We mogen niet alleen naar hem kijken, hé", besloot HVH. "Ook Lapoussin, Brahimi en Bertaccini waren geweldig."

Magiër uit Madagaskar

Het was dus geen verrassing toen een van die drie andere stuntpiloten van STVV opdook voor de klassieke ja/nee-vraagjes. Met een zonnebril op zijn hoofd werd Loic Lapoussin aan een ludiek verhoor onderworpen. Onder meer de humor van Charles Vanhoutte en de knuffels van Felice Mazzu, maar ook zijn opvallende exit bij Union kwamen ter sprake. "Ik snap niet goed waarom hij weg moest", vroeg Vanhaezebrouck zich af. "Hij was een crème van een gast, goed voor de kleedkamer en een schitterende voetballer", sprong ex-ploegmakker Charles Vanhoutte bij.

Er zijn zaken gebeurd die intern moeten blijven. Er zijn wel redenen waarom hij weg moest bij Union. Charles Vanhoutte