Eli Iserbyt gaat donderdag onder het mes na diepgaander onderzoek: "Goede hoop dat ik weer 100% word"

Eli Iserbyt gaat donderdag onder het mes voor de langverwachte operatie aan zijn linkerbeen. De voormalige Belgische kampioen sukkelde dit seizoen met een gespannen Piriformis-spier én verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader. "Dat bevestigde een diepgaander onderzoek", verklaart ploegarts Frank De Winter.

Al enkele maanden was Eli Iserbyt niet helemaal zichzelf op een veldritfiets. De voormalige Belgische kampioen had last van zijn linkerbeen, dat verschillende keren uitvoerig werd onderzocht.

"Uit een aantal fietsproeven bleek dat er in het linkerbeen minder bloedcirculatie aanwezig is", verklaart ploegarts Frank De Winter. "Die verminderde bloedcirculatie is niet alleen te verklaren door een gespannen Piriformis-spier."

Na een diepgaander onderzoek werd ook een verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader bevestigd. Een verklaring voor de mindere prestaties van Iserbyt.

Komende donderdag moet een operatie de euvels verhelpen. Dat betekent ook geen Sluitingsprijs in Oostmalle.