Een drukke kalender voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne: wie warmt waar op voor het openingsweekend?

di 18 februari 2025 13:36

Hoeveel dagen nog tot de Omloop? Op zaterdag 1 maart kan het wielerseizoen écht beginnen met de eerste voorjaarsklassiekers in ons land. Voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne stomen heel wat renners zich in onze buurlanden of in de Emiraten klaar. Lees hier een overzicht van de drukke koerskalender.

1. UAE Tour (maandag tot en met zondag)

Gisteren werden de stieren losgelaten in de woestijn. Wereldkampioen Tadej Pogacar is er de trekpleister, maar hij skipt het openingsweekend. Sprinters als Jasper Philipsen en Tim Merlier willen volgende week wel al scoren op Vlaamse bodem en slingeren hier hun motor aan.

Europees kampioen Tim Merlier.

2. Ronde van de Algarve (woensdag tot en met zondag)

Sinds enkele jaren is de Ronde van de Algarve hyperpopulair in het peloton. Waarom? Onder meer dankzij het milde klimaat, de aangename variatie in het parcours en de stevige concurrentie. Renners die volgende week in de Belgische spits verwacht worden, stropen hier hun mouwen op. Denk aan onder andere Wout van Aert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Biniam Girmay, Kasper Asgreen, Stefan Küng en tutti quanti.

Wout van Aert.

3. Ruta del Sol (woensdag tot en met zondag)

Wie geen trek heeft in de zandbak of in pastéis de nata, kan zijn voorjaarsvorm aanscherpen in Andalusië. De Ruta del Sol was vorig jaar volledig onthoofd door aanhoudende boerenprotesten. De editie bleef beperkt tot een tijdrit van amper 5 kilometer. Maxim Van Gils zegevierde in 2024 en tekent ook nu present. Het openingsweekend laat hij normaal schieten, maar Van Gils kan al eens kijken wat de benen van onder meer Tim Wellens, Tom Pidcock en Oliver Naesen te vertellen hebben.

Tom Pidcock.

4. Classic Var en Tour des Alpes-Maritimes (zaterdag en zondag)

In Frankrijk hebben ze de voorbije weken het peloton al aan het werk kunnen zien in onder meer de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence. In het weekend van de Omloop en Kuurne worden de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drome Classic georganiseerd. Deze week wordt er vooral geklommen in de Var Classic en de Tour des Alpes-Maritimes. Zoek er niet naar kasseivreters, wel naar klimmers en Franse chouchous zoals Lenny Martinez, Kévin Vauquelin en David Gaudu.

David Gaudu.

5. Ronde van Rwanda (zondag tot en met volgende week zondag)

De Ronde van Rwanda ligt door de politieke spanningen in de regio onder vuur, maar de organisatie verzekert dat de koers veilig kan verlopen. Het deelnemersveld bestaat vooral uit Afrikaanse selecties, ProTeams en opleidingsteams van onder meer Lotto, UAE en Picnic-PostNL.

6. O Gran Camino (volgende week woensdag tot en met volgende week zondag)

Wie de Vlaamse hellingen en kasseistroken links laat liggen, kan op bedevaart richting Santiago de Compostela met O Gran Camino. Veel topteams sturen hun kat, het deelnemersveld moet nog worden ingevuld.

7. Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel Kuurne (volgende week zaterdag en zondag)

De Vlaamse feestperiode gaat bijna van start. Lees hieronder in onze gidsen wat het openingsweekend allemaal in petto heeft.

8. Clasica de Almeria voor vrouwen (zondag)