Declassering in UAE Tour kost Jasper Philipsen geldboete en strafpunten: "Ik ga me moeten aanpassen"

ma 17 februari 2025 16:49

Geen eerste gele kaart van het seizoen voor Jasper Philipsen. De UCI houdt het karton op zak na de declassering van de sprinter in de openingsetappe van de UAE Tour. In het juryrapport staat wel te lezen dat onze landgenoot een geldboete in de bus mag verwachten. "Al was het geen bewust manoeuvre", verdedigde de Belg zich bij HLN.

De onoplettendheid van Jasper Philipsen na de oplopende sprint in de UAE Tour levert de Belg een geldboete van 529 euro op en een aftrek van 5 punten in het puntenklassement. De sprinter van Alpecin-Deceuninck keek over zijn schouder toen hij voelde dat hij Jonathan Milan niet meer kon kloppen, maar week daardoor van zijn lijn af. Zo hield hij de opkomende Finn Fisher-Black op. "Afwijken van de gekozen lijn en daarmee een andere renner hinderen", oordeelde de wedstrijdjury. Daarvoor werd Philipsen teruggezet in de uitslag van de tweede naar de 52e plaats, als laatste renner van het peloton. Een gevreesde gele kaart volgde gelukkig niet. Die zou betekenen dat Philipsen na een nieuwe inbreuk uit de koers kan worden gezet in latere wedstrijden. Toch was de bestraffing een domper voor onze landgenoot. "Dit is niet leuk, maar wie ben ik om hierover te beslissen? Ik moet dit accepteren", baalde hij bij HLN. "Het was in elk geval geen bewust manoeuvre. Dat kan je ook zien op de beelden." "Ik kijk over mijn rechterschouder en wijk uit naar links. Ik had niet in de gaten dat ik iets verkeerd deed. Ik dacht dat we met 2 los waren en had Fisher-Black niet gezien."

Ik moet me er nog bewuster van zijn dat ik altijd alert moet zijn. Jasper Philipsen