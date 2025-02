Belgian Lions kunnen EuroBasket 2025 al ruiken: deze week 4 opties om EK-ticket te pakken (maar ook één rampscenario)

wo 19 februari 2025 09:47

De Belgian Lions spelen deze week hun laatste 2 wedstrijden in de voorrondes van het EK basketbal. Kunnen de Belgische mannen zich plaatsen voor EuroBasket 2025 en welke scenario's liggen er op de plank? Een overzicht.

stand in groep C M W V +/- ptn 1. Letland 4 4 0 +31 8 2. BELGIE 4 2 2 +15 6 3. Spanje 4 2 2 +8 6 4. Slovakije 4 0 3 -44 4 *vet = gekwalificeerd

Dit is de stand in groep C na 4 speeldagen. Letland is als co-gastland van het EK al zeker van de kwalificatie. De top 3 in de poule mag naar het EK en daardoor is Spanje ook al zeker: de Spanjaarden wonnen 2x van Slovakije en kunnen zo niet meer ingehaald worden door de Slovaken. De Belgian Lions moeten dat EK-ticket deze week nog afdwingen. Daarvoor krijgen ze een eerste kans op donderdag, met een thuiswedstrijd tegen Slovakije.

EK-kwalificaties: België - Slovakije België Slovakije 20/02 20:15

België won een jaar geleden met 15 punten verschil in Slovakije. Een zege aanstaande donderdag in Charleroi brengt de Lions zeker naar het EK. Zelfs bij een nederlaag van maximaal 14 punten is het EK-ticket binnen.

Het te vermijden scenario voor de Belgian Lions: een nederlaag van 16 punten of meer tegen Slovakije. Want in dat geval komt er wel heel veel druk op de slotspeeldag. België brengt dan een bezoekje aan Spanje. De Spanjaarden zijn al zeker van het EK, maar hebben ongetwijfeld nog een eitje te pellen met België na de nederlaag van een jaar geleden in Charleroi. Een nieuwe stunt tegen Spanje brengt de Lions zeker naar het EK.

EK-kwalificaties: Spanje - België Spanje België 23/02 17:00

Concurrent Slovakije, dat deze week sowieso 2 keer moet winnen om nog kans te maken, mag op de slotspeeldag thuis spelen tegen Letland, dat ook al geplaatst is voor het EK.

Áls Slovakije donderdag met 16 punten of meer komt winnen in België én wanneer de Slovaken zondag Letland kloppen, in combinatie met een Belgische nederlaag in Spanje, dan mag Slovakije alsnog naar het EK, ten koste van de Belgen.

Een rampscenario dat de Belgian Lions donderdagavond zelf kunnen uitsluiten door de klus te klaren tegen de Slovaken.

Samenvattend:

De Belgian Lions plaatsen zich voor het EK als: ze donderdag winnen van Slovakije.

ze donderdag verliezen van Slovakije met maximaal 14 punten verschil.

ze zondag winnen van Spanje.

ze verliezen van Slovakije (met 16 punten of meer) én van Spanje, maar Slovakije wint niet van Letland. De Belgian Lions grijpen naast het EK als: ze donderdag met 16 punten of meer verliezen van Slovakije

EN

EN België verliest zondag in Spanje

EN

EN Slovakije wint zondag van Letland

Belgian Lions bij Sporza

Of de Belgian Lions zich deze week kunnen plaatsen voor EuroBasket 2025 is live te volgen bij Sporza.



België-Slovakije (donderdag) en Spanje-België (zondag) zijn live te bekijken op televisie en met livestream in de Sporza-app.