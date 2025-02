Belgen moeten nog wat opwarmen in Poolse schaatshal: Bart Swings eindigt 18e op 1.500m

Swings moet vrede nemen met 18e plek

Op de eerste dag in het Poolse Tomaszow Mazowiecki hebben de Belgen pover gepresteerd. Bart Swings werd op de 1.500 meter 18e (in 1'49"00), in een race die werd gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz.



Swings was de enige van zes Belgische schaatsers, die in het A-programma uitkwam. De overigen behoorden tot de B-categorie. Ook in die klasse waren de verrichtingen bescheiden. Indra Médard was als 8e op de 1.500 meter nog de beste.



Bij de vrouwen was de 10e plaats voor Sandrine Tas in de B-reeks van de 1.500 meter. Op de 500 meter werd Fran Vanhoutte 14e en Isabelle van Elst 17e. Mathias Vosté klasseerde zich als 15e op de 500 meter.