Alweer brute pech: Egan Bernal naar ziekenhuis gebracht na val, vermoedelijk "met sleutelbeenbreuk"

Net nu hij weer richting zijn allerbeste niveau aan het groeien was, slaat het noodlot opnieuw toe. Egan Bernal kwam stevig ten val in de slotkilometers van de Spaanse eendagskoers Clasica Jaen en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Spaanse reporters zou de Colombiaanse kampioen zijn sleutelbeen gebroken hebben.