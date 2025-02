Alexander Droom verdedigt wereldtitel indoor niet: "Net te weinig tijd om op topniveau te komen"

ma 17 februari 2025 13:04

Alexander Doom slaat het indoorseizoen over en verdedigt dus ook zijn wereldtitel op de 400 meter niet eind maart. De Belgian Tornado is wel stilaan hersteld van de blessure aan zijn adductoren, maar kwam in tijdnood. "Het was ofwel op topniveau gaan ofwel niet", zegt zijn coach Koen Bellemans.

Vorig seizoen sukkelde Alexander Doom lang met zijn adductoren, en op de Spelen in Parijs liep het helemaal mis met een stevige scheur. Die blessure is momenteel nog onvoldoende geheeld om al in actie te komen. Doom kan wel behoorlijk trainen, maar kan niet voluit door de bochten lopen. Hij past zowel voor het EK indoor in Apeldoorn begin maart als voor het WK indoor in Nanking eind maart. Door het indoorseizoen over te slaan zal Doom in één keer drie van zijn huidige titels verliezen. Op het EK had hij goud te verdedigen met de Belgian Tornados, en ook in Nanking zou hij zijn wereldtitel op de 4x400 meter verdedigen, maar ook de individuele titel op de 400 meter.

Als we het onderste uit de kan willen halen, komen we een aantal weken tekort. Koen Bellemans