Alexander Doom schrapt indoorseizoen met pijn in het hart en richt pijlen op ander WK: "De honger is groot"

ma 17 februari 2025 19:28

"Niet met het hart, maar met het verstand." Alexander Doom heeft besloten om het EK en het WK indoor links te laten liggen en zich volop te focussen op zijn revalidatie. Hij zou naar eigen zeggen nog geen 100% geweest zijn in Apeldoorn, maar heeft al een nieuw doel vastgepind. "Het WK relay wordt een mooie tussenstap richting zomer."

Het was een pijnlijk tafereel afgelopen zomer. Op de Olympische Spelen in Parijs liep Alexander Doom een scheur op aan zijn adductoren. Een blessure die hem maanden aan de kant hield. Zo lang zelfs, dat de snelheidsduivel niet op tijd fit raakt voor het EK indoor in Apeldoorn begin maart. Ook voor het WK indoor past hij. "Het kwam allemaal iets te dichtbij", vertelde hij vandaag in een gesprek met reporter Sammy Neyrinck. En dat was toch een lastige keuze. "Het is dubbel, want ik heb al lang niet meer aan een start gestaan", zuchtte Doom. "Het pikt dus wel een beetje. Maar we moeten realistisch zijn en op safe spelen. Het is dus een keuze van het verstand en niet van het hart." "We hebben in Parijs een risico genomen en dat gaan we nu niet meer doen", grinnikte hij. "Die fase passeert af en toe trouwens weleens door mijn hoofd." "Was die blessure niet voorgevallen, dan stond ik nu gewoon aan de start op het EK. Maar goed, je weet dat dat topsport is."

De ontgoocheling was groot bij Doom in Parijs.

Uit het sukkelstraatje

Voor Doom is het in elk geval belangrijk om te duiden dat hij niet in een paadje zonder einde terechtgekomen is. "Er is absoluut geen paniek", onderstreepte hij. "Mensen denken al snel: "Oei, is hij in een sukkelstraatje beland?" Maar we wisten gewoon dat het een zware blessure was en dat alles zou moeten meezitten om het EK te halen." Intussen heeft de Belgian Tornado ook alweer flinke stappen gezet in zijn terugweg. "Op zich gaat alles wel oké", klonk het opgetogen. "De pijn is er nog af en toe, maar het is zeker niet meer wat het was." "De adductor blijft af en toe nog wat trekken omdat het littekenweefsel nog niet volledig genezen is. Zeker bij indoor kan dat een probleem zijn: op de 400 meter zijn de bochten korter en wordt er al eens geduwd."

Ik heb pas in januari voor het eerst mijn spikes kunnen aantrekken. Alexander Doom

Het is dus eerder uit voorzorg dat Doom nalaat om zijn wereldtitel op het EK te verdedigen. "Het was niet de veiligste manier om te starten." "Ik had al beslist met mijn coaches dat we 100% wilden zijn, maar dat is nog niet het geval. En als er toch iets zou gebeuren met de adductor, sta ik ineens weer 10 stappen achteruit." Het is nochtans niet dat Doom nog ver van zijn goeie gevoel staat. "Maar ik heb pas in januari voor het eerst mijn spikes kunnen aantrekken. De periode richting het EK was dus amper anderhalve maand." "Het is super jammer, maar het geeft ons wel iets meer ruimte voor de volgende procentjes."

Grote honger