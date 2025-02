"Moeilijke start van het seizoen": Wout van Aert stelt vast dat "iedereen hard heeft getraind in de winter"

In zijn eerste wegkoers van het jaar heeft Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) niet kunnen meespelen voor de knikkers. "Ik moet nog veel verbeteren", vertelde hij na zijn helpersrol in de Clasica Jaen.

Wout van Aert topte voor de Clasica Jaen bijna alle favorietenlijstjes.

Maar tijdens de wedstrijd duwde hij zichzelf al snel in de rol van luxehelper.



"In de finale zat ik enkele keren op mijn limiet. Toen ik voelde dat ik niet kon meedoen voor de zege, heb ik beslist om Ben (Tulett) zo goed mogelijk te helpen. Hij was onze beste kaart."

Van Aert reed zich de ziel uit het lijf, want zijn team had niemand mee in de kopgroep. Op 30 kilometer van de streep liet hij los.

"Het is jammer dat we te vaak achter de feiten hebben aangehold. Daardoor moesten we meer jagen dan racen."