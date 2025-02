"Dit stelt geloofwaardigheid van antidopingstrijd in vraag": de lichte straf voor Jannik Sinner verklaard

"Dat zorgt toch voor teleurstelling", schetst Marc Van der Beken, directeur van NADO Vlaanderen, dat instaat voor het antidopingbeleid in Vlaanderen. "Daardoor wordt de geloofwaardigheid van onze antidopingstrijd in vraag gesteld."

Het eindverdict? Drie maanden schorsing voor Sinner. Een die de Italiaan aanvaardde, want hij zit tot 4 mei op het strafbankje. Perfect op tijd om alsnog Roland Garros te halen drie weken later.

Nog een keer de feiten op een rijtje: in maart 2024 testte Jannik Sinner 2 keer positief op de verboden stof clostebol. Dat na een behandeling van een snee in zijn vinger met een - in Italië - vrij verkrijgbare spray.

WADA heeft wel conform de regels gewerkt door in beroep te gaan. Dat is een weloverwogen beslissing, omdat het 25.000 Zwitserse Frank kost.

WADA heeft wel conform de regels gewerkt door in beroep te gaan. Dat is een weloverwogen beslissing, omdat het 25.000 Zwitserse Frank kost.

"Toch is de beslissing niet zo dwaas", gaat Van der Beken voort. "Want in justitie geldt altijd: geen enkele zaak is gelijk aan de andere. Alleen doet al die verscheidenheid in uitspraken de geloofwaardigheid geen deugd."

Na Iga Swiatek wordt opnieuw een tennisser slechts voor een korte periode geschorst. Daar mogen ze de grote budgetten in de verdediging voor bedanken. Die leidden tot logische, wetenschappelijk onderbouwde verklaringen.

"WADA heeft wel conform de regels gewerkt door in beroep te gaan. Dat is een weloverwogen beslissing, omdat het 25.000 (zo'n 26.500 euro, red.) Zwitserse Frank kost. Het WADA denkt ook wel twee keer na, maar in dit geval mocht Sinner niet zomaar wegkomen zonder straf", meent de Vlaamse dopingjager.

"Het grote verschil met een Bossuyt of Aerts is dat zij niet wetenschappelijk konden aantonen hoe het product in hun lichaam is gekomen. Daardoor was er geen enkele verklaring mogelijk en dus volgde de maximumstraf voor niet-intentionaliteit."

"Nu bij de tennissers werd er héél kort op de bal gespeeld", besluit Van der Beken.