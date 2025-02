"De veldritsport heeft zichzelf in de voet geschoten met een stomme regel"

ma 17 februari 2025 16:37

Met de Sluitingsprijs in Oostmalle komt er zondag een einde aan het veldritseizoen. Een seizoen dat later begonnen is, maar misschien ook net iets te lang duurt. Of niet? In Sporza Daily geven crosskoning Sven Nys, -koningin Sanne Cant en -commentator Ruben Van Gucht hun mening.

Na het WK veldrijden bergen heel wat toppers hun veldritfiets op. Terwijl Mathieu van der Poel, Fem van Empel of Thibau Nys zich concentreren op hun wegcampagne, werken de pure crossers deze maand nog de laatste wedstrijden af. De wedstrijden te veel? "Neen", antwoordt Sven Nys. "Voor de echte traditionele crossers vind ik dat de periode van begin oktober tot twee weken na het WK er absoluut mag zijn." "Een aantal dominante renners is niet meer aanwezig en dat voelt aan als een leegte: in de eerste weken van het seizoen en nu na het WK", ziet ook Nys, "maar de crossers leveren in die periode wel een mooie strijd."

Renners combineren meer en meer en moeten keuzes maken. Sven Nys

"Ik begrijp het", pikt Sanne Cant in, "omdat veel crossers ook een voorjaar rijden."

"Ik heb dat zelf ook drie jaar gedaan. Na het WK trok ik de stekker er meestal uit, al vond ik dat moeilijk ten opzichte van de Superprestige of de X²O-trofee. Maar we zijn ook mensen, het is moeilijk om zoveel te crossen."

Ook Thibau Nys trok de stekker eruit na het WK. Na de Europese en de Belgische titel plus WK-brons richt ook hij zich op het wegseizoen.

"We moeten er rekening mee houden dat renners gaan combineren en keuzes moeten maken", legt Nys uit.

"Daardoor rijden ze ook minder en minder", stelt hij vast. "Dat geldt niet alleen in onze discipline. Kijk naar het voorjaar van Mathieu van der Poel. Hij rijdt slechts een handvol koersen in het voorjaar."

Sanne Cant: "Om me te concentreren op het wegseizoen trok ik de stekker er meestal uit na het WK. Al vond ik dat moeilijk."

"Twee weken cross na het WK, als afsluiter"

Moeten we sneller stoppen met crossen na het WK? "Neen", is Sven Nys duidelijk. "Laat ons na het WK nog twee weken crossen, dat vind ik een mooie afsluiter. En daarna begint het seizoen op de weg in ons land. Mooi toch?"

Ook voor Sanne Cant hoeft het crossjaar niet vroeger te eindigen. "Waarom zouden we het seizoen moeten inkorten? In Brussel hadden we vorig weekend nog flink wat toppers - echte crossers - aan de start."

"De februarimaand is wat ze is", zegt Ruben Van Gucht. "Het is wat uitbollen, renners krijgen nog een laatste kans. Ik ben niet de grootste fan, maar ze mag er zijn."

Voor Sven Nys (l) hoeft het seizoen niet meteen te stoppen na het WK.

"Spreid de Wereldbekerwedstrijden weer"

De Wereldbeker veldrijden is compacter geworden: 12 wedstrijden verspreid over 6 landen in 2 maanden. "Geen goede zaak", herhaalt Sven Nys, "maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd." "Ik vind het ook een slechte zaak", pikt Sanne Cant. "Iedereen is momenteel doodop." "Zo'n compacte kalender vraagt erg veel van je lichaam", weet ze. "En als je een keer ziek bent, kan je het schudden. Daarom vind ik het beter om die Wereldbekerwedstrijden weer te spreiden over het seizoen."

Niemand neemt de Wereldbeker au sérieux. Sven Nys

"Geef de renners en rensters wat lucht", roept Nys op. "Nu neemt niemand de Wereldbeker au sérieux en regent het annulaties."

"Als je de Wereldbeker spreidt over het hele seizoen krijgen crossers de ruimte om een keer op stage te gaan."

Wat volgend seizoen niet zal gebeuren. Opnieuw staan er 12 wedstrijden op het programma in 2 maanden.

"Met 7 wedstrijden in ons land. Van die internationalisering merk ik nog weinig", merkt Nys op. "Alleen de traditionele landen blijven over." "Bij de UCI willen ze het heel interessant maken voor de toppers van de weg", stelt Sanne Cant. "Dat snap ik, maar niet allemaal in december." "Die toppers pikken hun wedstrijden er toch uit. En wij moeten onze wedstrijden niet op hen afstemmen", vindt Cant.

Sanne Cant: "Zo'n compacte Wereldbekerkalender vraagt erg veel van je lichaam."

"Stomme UCI-regel"

Ruben Van Gucht vindt het nieuw format van de Wereldbeker wel geslaagd. "Er kan zeker nog aan gesleuteld worden", vindt onze commentator, "maar we zetten stappen in de goede richting." "Veldritliefhebbers weten stilaan dat ze in de Wereldbeker de beste renners op de mooiste parcoursen voorgeschoteld krijgen." Van Gucht zag de voorbije maanden een ander probleem in het veldrijden: de slechte startpositie van Wout van Aert op het WK. "Ze hanteerden de regel van de top 16 in de Wereldbeker om de startplaatsen te bepalen. Daarna kijken ze naar de UCI-ranking, met renners die bijvoorbeeld hoog scoren in de Verenigde Staten." "Door die stomme regel hebben de veldritliefhebbers geen topduel te zien gekregen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel." "Daar heb ik een probleem mee", is Van Gucht duidelijk. "Omdat de sport zich op die manier in de voet schiet."