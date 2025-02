Zwitser Loic Meillard slalomt naar laatste goud op WK alpineskiën, Sam Maes eindigt 19e

Op het WK alpineskiën in Saalbach-Hinterglemm (Oos) is het laatste setje medailles uitgedeeld. Olympisch kampioen Clement Noel leek op de slalom op weg naar een nieuwe triomf, maar hij miste helemaal op het einde een poortje, waardoor het goud naar Loic Meillard ging. Met Sam Maes, Armand Marchant en Nicolas Hotermans kwamen er ook drie Belgen in actie.

De voorbije 2 weken was Saalbach het epicentrum van de skiwereld, met 12 wereldtitels die voor het grijpen lagen.



Met de slalom bij de mannen werd het WK afgesloten. Het werd een verrassende ontknoping. Ten eerste omdat titelverdediger Henrik Kristoffersen - ook de leider in de Wereldbeker slalom - een mindere dag had en pas 13e werd.



Dat opende de weg voor olympisch kampioen Clement Noel. De Fransman zette in de eerste run de beste tijd neer. Maar in zijn tweede run verslikte hij zich helemaal op het einde, waardoor hij alsnog uitviel.



Loic Meillard had het hoofd wel koel kunnen houden. Hij had op dit WK eerder al goud veroverd op de teamcombinatie en brons op de reuzenslalom. Het zilver was voor de Noor Atle McGrath, het brons voor Linus Strasser.



Meillard kroont zich zo op de valreep tot de meest succesvolle skiër van dit WK. Ook zijn landgenoot Franjo von Allmen won twee keer goud, maar Meillard doet met zijn brons op de reuzenslalom nog net iets beter.



Van de drie Belgen die deelnamen aan de slalom kon enkel Sam Maes beide runs afwerken. Hij werd uiteindelijk 19e, op 2"62 van Meillard. Armand Marchant plaatste zich niet voor de tweede run, Nicolas Hotermans viel uit in de eerste run.