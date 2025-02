Wordt ook de BeNe Conference in het volleybal een competitie op twee snelheden? "Nederlandse niveau is lager"

zo 16 februari 2025 15:13

De Belgische teams hebben gisteren op de eerste speeldag van de nieuwe BeNe Conference in het volleybal een 3 op 4 behaald: enkel Lycargus kon de Nederlandse eer hoog houden. "Dat was te verwachten", duidt volleybalkenner Marc Willems de Belgische dominantie. "Maar sportief heeft Nederland het meest te winnen."

Zaterdag is de allereerste editie van de BeNe Conference in het volleybal van start gegaan. Dat overkoepelend format met de beste vier Belgische en beste vier Nederlandse teams moet naar het voorbeeld van het basketbal een sterkere volleybalcompetitie opleveren.

"Of men ook echt de mosterd heeft gehaald in het basketbal? Ik denk het wel", duidt volleybalkenner Marc Willems. "Er wordt al jaren over gesproken. Marie De Clerck, de CEO van de Lotto Volley League, komt ook uit het basketbal en heeft er de opstart van de BNXT League meegemaakt."

"Er was de voorbije jaren ook meer en meer de vraag vanuit Nederland voor zo'n BeNeliga. Nu heeft men elkaar gevonden."

Op de eerste speeldag behaalden de Belgische teams een 3 op 4. Enkel Lycargus kon de Nederlands eer hoog houden met vlotte winst tegen Aalst. Krijgen we een scenario zoals in het basketbal, waar de Nederlandse teams er niet aan te pas komen?

"Het was wel de verwachting dat de Nederlandse teams op een lager niveau staan, behalve dan Lycargus Groningen, dat is echt een erg goede ploeg. Maar de vraag is of die Nederlandse teams stappen kunnen zetten."

Ook in België vond men dat er iets moest gebeuren. Altijd Roeselare of Maaseik ... Dat zijn wel leuke finales, maar de herhaling was te groot. Marc Willems

Wie haalt dan het meeste voordeel uit de samenwerking? "Sportief denk ik vooral de Nederlandse teams, die het meeste groeimarge hebben. Maar ook in België vond men dat er iets moest gebeuren. Altijd Roeselare of Maaseik... Dat zijn wel leuke finales, maar de herhaling was te groot."

Opvallend: Maaseik miste de top vier en is er niet bij in de BeNe Conference. "Ik las dan wel dat ze het niet erg vinden, maar geloof me vrij: dat heeft hen veel pijn gedaan", is Willems stellig. "En ook in Nederland balen ze: Maaseik heeft daar toch een naam, als voormalige Europese topclub. Ook promotioneel is dat toch een streep door de rekening."

LA 2028

De BeNe Conference moet de Belgische teams sterker maken, maar indirect zou ook de nationale ploeg moeten kunnen profiteren van het nieuwe model. Bij de Red Dragons ziet Willems de toekomst ook rooskleurig.

"Ze misten maar net de Olympische Spelen van 2024, maar in LA 2028 moeten ze er wel bij zijn. Daar geloof ik echt in, want er is zoveel jong talent", aldus Willems.

"Neem nu Ferre Reggers: buitenlandse topcoaches voorspellen dat die binnen enkele jaren een van de vijf beste hoofdaanvallers is ter wereld. Als je zo'n speler hebt, kan je al heel ver komen."

Ik geloof er rotsvast in dat de Red Dragons erbij zullen zijn op de Spelen. Marc Willems

"Er zit tegelijkertijd ook heel wat ervaring in de nationale ploeg. Dus de elementen zijn er voor succes. Ik geloof er rotsvast in dat ze erbij zullen zijn op de Spelen."

"Bij de Yellow Tigers wordt het verhaal een tikkeltje moeilijker dan bij de mannen. Maar er zijn enkele heel goeie speelsters bij buitenlandse clubs zoals Britt Herbots of Anna Koulberg. Het zal bij de Tigers allemaal op de juiste momenten in de juiste plooi moeten vallen. De kern is niet heel breed."