Vrienden én concurrenten Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden stuwen elkaar naar nieuwe hoogtes op 1.500m: "The game is on!"

ma 17 februari 2025 11:30

Jarenlang werd de afstand in België een beetje stiefmoederlijk bekeken, maar dankzij Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden is de 1.500 meter weer "sexy". Sportweekend zocht de "rivalen die vrienden zijn geworden" op. "Beter zo dan elkaar de ogen uitkrabben."

Grote sensatie op het EK outdoor een jaar geleden. Schijnbaar vanuit het niets katapulteerde Jochem Vermeulen zichzelf naar nationale roem door zilver te veroveren op de 1.500 meter. Viel toen net naast het podium: Ruben Verheyden. Enkele maanden later zette Vermeulen ook het Belgische outdoorrecord op de 1.500 meter op zijn naam, iets wat hij begin deze maand ook indoor deed.



Maar dat record hield niet lang stand, want nauwelijks 6 dagen later verpulverde Verheyden die tijd al: 3'34"49 is nu de beste Belgische chrono. "Ik was blij toen Jochem zijn Belgisch record liep, maar ik dacht ook: 3'36" is een tijd die ik ook moet aankunnen. "Volgende week is het aan mij", dacht ik." En zo geschiedde. Waarna de bal weer in het kamp van Vermeulen ligt. "Ik wil dat record nu opnieuw afpakken, alleen heb ik de kans nog niet gehad. In Boston had ik eigenlijk nog sneller kunnen lopen, maar door een blessure moest ik een beetje met de rem erop lopen. Maar ik zou zeggen: the game is on!"

Jochem Vermeulen (links) en Ruben Verheyden (rechts).

Van "een naam in de uitslag" naar "goeie vrienden"

Die laatste woorden lijken te wijzen op een verbeten rivaliteit tussen beide 1.500-meterlopers, maar niets is minder waar. "Lange tijd kenden we elkaars namen alleen van de uitslagen, maar de laatste jaren zijn we meer vrienden geworden", zegt de 2 jaar oudere Vermeulen. "Het schept een band als je samen een kamer deelt op een groot kampioenschap. Zoiets doe je niet met iemand die je niet kunt uitstaan."



"Eigenlijk zijn wij concurrenten, maar het is leuk als je weet dat de andere het jou ook gunt. Het is beter zo dan dat we elkaars ogen uitkrabben."

Het is leuker om het elkaar te gunnen dan elkaar de ogen uit te krabben. Jochem Vermeulen