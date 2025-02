VIDEO - Prins(es)heerlijke volley van Janice Cayman in Engelse degradatietopper

In de Women's Super League hebben de vrouwen van Leicester City een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen de degradatie. Janice Cayman was met 2 van de 3 treffers, waaronder een beauty, van goudwaarde voor Leicester.

Janice Cayman is bezig aan haar tweede seizoen bij de vrouwen van Leicester City. Veel sportief plezier beleefde ze daar de voorbije maanden nog niet. Leicester moet alle zeilen bijzetten om niet te degraderen uit misschien wel de beste competitie ter wereld.



Maar Cayman is sinds Nieuwjaar op toerental gekomen. Met een doelpunt tegen Liverpool - haar eerste van het seizoen - zorgde ze 3 weken geleden al voor een belangrijke zege, in de degradatietopper tegen Aston Villa drukte ze nog meer haar stempel.



Cayman maakte op het uur met een puntertje de openingstreffer, maar kreeg de handen pas echt op elkaar na de rust. Een afvallende bal nam ze in één tijd op de pantoffel: vanuit het halvemaantje heerlijk tegen de touwen.



Sari Kees, die in de zomer de overstap maakte van OH Leuven, bleef de hele wedstrijd op de bank. Leicester springt door de zege over Villa naar de op 2 na laatste plaats.