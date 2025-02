Tadej Pogacar blijft dribbelen rond Parijs-Roubaix: "Het was fun, maar ik focus nu op de UAE Tour"

Maandag trapt Tadej Pogacar zijn wielerjaar op gang. De wereldkampioen pleziert zijn werkgever met een optreden in de UAE Tour.

Daarna zal Pogacar een lijvig voorjaar afhaspelen met de ene klassieker na de andere. Eind vorig jaar onthulde hij zijn programma en voor Parijs-Roubaix was er geen plaats op zijn koerskalender.

Maar na een verkenning met Tim Wellens vorig weekend draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. Pogacar bleef op een persbabbel voor de UAE Tour op de vlakte.

"Die verkenning was fun en ik heb me echt geamuseerd, maar ik focus me nu op de UAE Tour en niet op Roubaix", klonkt het bij de Sloveen.

Ook over zijn deelname aan de Vuelta kwam er in Abu Dhabi geen bevestiging. "Ik kan er nog niets over zeggen", aldus Pogacar, die de Giro en de Vuelta nog in de weegschaal laat liggen.