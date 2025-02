Renaat Schotte analyseert EK in "postolympische depressie": "Drie medailles is een succes"

ma 17 februari 2025 06:15

België heeft het EK baanwielrennen afgesloten met drie medailles. Het slotweekend leverde geen eremetaal meer op. Broer en zus Jules en Hélène Hesters en Jasper De Buyst stonden op het podium in Heusden-Zolder, waar er in de toekomst nog kampioenschappen worden georganiseerd. "Ik ben ervan overtuigd dat ze de kinderziektes eruit zullen halen", overschouwt commentator Renaat Schotte.

Zes medailles in 2024, drie medailles in 2025. Het ene EK is het andere niet, maar zonder Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche was de Belgische ploeg niet op volle sterkte. "De verwachtingen waren vooraf niet al te hoog gespannen", vertelt Renaat Schotte, die het EK vijf dagen op de voet volgde. "Dan is drie medailles een succes." Enkele podiumplaatsen meer was misschien wel mogelijk geweest. "Het had in veel nummers gekund bij een ideaal scenario, maar het moet altijd gereden worden. Het geluk zat de Belgen ook niet echt mee."

Ik denk dat we het begin hebben gezien van een geweldige carrière. Renaat Schotte

Eén jonge renner viel op volgens Schotte: Lowie Nulens. De 19-jarige sprinter reed op de slotdag naar een knappe 9e plaats in het keirin. Pas begin 2024 leerde de ex-BMX'er het baanwielrennen kennen, in Zolder. "Doordat de baan in Zolder er is gekomen, hebben we een jonge Limburger gezien die zijn neus aan het venster heeft gestoken. Ik denk dat we het begin hebben gezien van een geweldige carrière." Hélène Hesters zorgde voor de meest verrassende medaille, in de afvallingskoers. Schotte nuanceert wel haar prestatie. "Het is het jaar na de Olympische Spelen. Dan heeft het baanwielrennen een beetje een postolympische depressie. Een aantal toppers sturen hun kat. Hesters heeft wel haar kans gegrepen, we zullen zien wat de toekomst in petto heeft."

Er zijn altijd wat kinderziektes, maar ik ben ervan overtuigd dat ze die zullen tackelen. Renaat Schotte

Voor het eerst sinds het WK baanwielrennen in Antwerpen in 2001 was België gastland voor een kampioenschap op de piste. Schotte geeft Zolder een positieve score. "Op een paar schoonheidsfoutjes na, maar ik denk dat dat logisch is voor een gloednieuw complex. Er zijn altijd wat kinderziektes. Ik ben ervan overtuigd dat ze die in de toekomst zullen tackelen." "Organisator Marc Wauters zei: ik werk met een nieuwe equipe. Je moet het wat tijd geven", aldus Schotte. In de komende jaren zijn er op de Limburgse piste nog meer baankampioenschappen, voor de jeugd en voor de profs. Schrijf 2028 alvast in je agenda voor het volgende EK in Zolder. "We zullen hier nog veel plezier beleven", is Schotte overtuigd.

