Ondanks slechts 8 tv-zeges is seizoen van Pauwels Sauzen geslaagd: "Onze suprematie van paar jaar geleden was erover"

De ploegen van Jurgen Mettepenningen waren de voorbije jaren altijd de grote slokop in het veldrijden. Dit seizoen moet Pauwels Sauzen-Cibel Clementines het doen met "maar" 8 zeges in tv-crossen. Toch vindt Mettepenningen het "veel te streng" om het een slecht seizoen te noemen.

Vorig jaar was (toen nog) Pauwels Sauzen - Bingoal goed voor 15 overwinningen in tv-crossen, de jaren ervoor tikten ze zelfs 27 en 30 zeges aan bij de mannen en de vrouwen.



"Dit seizoen hebben we 8 tv-crossen gewonnen: 4 voor Eli Iserbyt en 4 voor Michael Vanthourenhout. Daarnaast hebben we ook het eindklasssement van de Wereldbeker gewonnen (met Vanthourenhout) en dat van de X²0-trofee (met Iserbyt). Bovendien staan we 1 en 2 op de UCI-ranking."

"Ik vind het dus veel te streng om dit een slecht seizoen te noemen. Ons seizoen was heel mooi. Het is ook een goeie zaak voor de cross dat er verschillende winnaars zijn."

"Het publiek komt enkel af voor spannende wedstrijden. De suprematie van Pauwels Sauzen-Bingoal van een aantal jaar geleden, dat was er misschien over. Toen wonnen we bijna wekelijks en stonden we vaak met 2 of 3 op het podium."

"Dat was toen niet zo leuk voor de kijker. Nu is het volgens mij veel leuker, met meer spanning. Elke supporter denkt nu dat zijn renner kan winnen."