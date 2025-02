Lotte Lie eindigt 14e in achtervolging en evenaart beste resultaat op WK biatlon

Lie was een van de 5 vrouwen die een perfect rapport konden voorleggen op de schietbaan (20 op 20). De 14e plaats is een evenaring van haar beste individuele resultaat op een WK, vorig jaar in Nove Mesto (Tsjechië) was ze 14e op de massastart.



Maya Cloetens (23) mocht als 8e beginnen aan de achtervolging na haar topresultaat (8e) in de sprint. Het was snel duidelijk dat ze veel tijd moest prijsgeven in het langlaufen, maar ze wist het hoofd koel te houden en slechts 1 schot te missen. Haar 17e plaats is een bevestiging van haar talent.



De overwinning was voor de Duitse Franziska Preuss, die ook foutloos bleef op de schietbaan. Een bekroning van haar topseizoen. Voor de leidster in de Wereldbeker is het wel pas haar eerste wereldtitel.



Lie eindigde op 2'25"0 van Preuss, Cloetens was op 2'44"2 17e enBouvrard moest 6'11"4 toegeven.