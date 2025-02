Laurens Huys breekt zijn sleutelbeen bij val in Ronde van de Provence

Pech voor Laurens Huys, de WorldTour-renner van Arkéa-B&B Hotels. Onze landgenoot kwam gisteren ten val in de 2e rit van de Ronde van de Provence, in het ziekenhuis werd een verplaatste breuk van het rechtersleutelbeen vastgesteld.

Arkéa-B&B maakte het nieuws op X bekend. Laurens Huys reed de rit van gisteren niet meer uit.



In het ziekenhuis in Manosque viel de diagnose, morgen zal hij onder het mes gaan in het ziekenhuis van Herentals.



Het is nog niet duidelijk hoelang Huys door de breuk uit competitie zal zijn. De 26-jarige lichtgewicht heeft al enkele toptienplaatsen in ritten van de Ronde van Italië op zijn actief.