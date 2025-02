Jouw gids voor de Ronde van de Algarve: Vingegaard versus Roglic, Belgische tros met Van Aert en De Lie

Het klassieke voorjaar nadert, maar voor de eerste kasseivergaderingen van het seizoen warmt een aantrekkelijk peloton zich op in de Ronde van de Algarve. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic kijken er elkaar in de ogen, Wout van Aert koerst er voor hij op hoogtestage vertrekt en heel wat punchers azen op een beloning.

Het slotakkoord is weer weggelegd voor de Alto do Malhao, maar die dag zit wel in een ander kleedje. De apotheose krijgen we zowaar niet na een heuvelrit.

