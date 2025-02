Johannes Bø stelt eigen record nog wat scherper met 22e wereldtitel, Claude 14e op achtervolging

De Noor Johannes Bø heeft de lat op het WK biatlon alweer wat hoger gelegd. Gisteren werd hij al alleen recordhouder wat wereldtitels betreft, vandaag greep hij in Lenzerheide (Zwi) ook nog goud op de individuele achtervolging (12,5 km). Zijn teller springt zo naar 22 wereldtitels, waarvan 12 individuele. Onze landgenoot Florent Claude eindigde op de 14e plaats.

Zaterdag was al een iconische dag voor Johannes Bø. Met goud op de 10 km sprint nam hij het record in aantal wereldtitels over van landgenoot Ole Einur Björndalen - liefst 21 stuks en 11 individuele.

Maar Bø wilde zijn allerlaatste WK nóg wat extra kleur geven. Vandaag voegde hij ook de wereldtitel op de individuele achtervolging nog toe aan zijn palmares. Het record staat zo op 22 keer WK-goud, 12 keer in z'n eentje.

Aan het einde van de vier schietsessies liet de Noor een score van 18/20 noteren, uiteindelijk won hij met 8,6 seconden voorsprong op de Amerikaan Campbell Wright (19/20). De Fransman Eric Perrot (19/20) pakte brons.

Er tekenden ook 2 Belgen present in het Zwitserse Lenzerheide. Florent Claude werd 14e op 2'19f" met 18/20, Thierry Langer belandde op stek 46 op 4'57" met een score van 16/20.