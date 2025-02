Imke Vervaet heeft dankzij persoonlijk record op de 400 meter ticket beet voor EK indoor

Belgian Cheetah Imke Vervaet heeft zich zondag geplaatst voor het EK indooratletiek in Apeldoorn (6 tot 9 maart). In Gent dook ze met een tijd van 51"99 op de 400 meter onder haar persoonlijk record. De limiet voor het EK lag op 52"10.

Met haar knaltijd van 51"99 heeft Imke Vervaet niet alleen haar persoonlijke record verbeterd. Ze werd zondag ook de op één na snelste Belgische ooit over 400 meter.

Alleen aan het record van Cynthia Bolingo uit 2019 (51"62) kwam Vervaet nog niet, maar aan de EK-limiet dus wel. Ze dook 11 honderdsten onder de vooropgestelde tijd.

Voor het WK indoor, van 21 tot en met 23 maart in het Chinese Nanjing, was haar prestatie nog niet voldoende. Daar ligt de limiet op 51"57.

Er werd trouwens niet alleen in Gent, maar ook in Polen een indoormeeting gehouden. Rani Rosius en Ben Broeders tekenden present op de World Athletics Indoor Golden Meeting in Torun.

Tot uitzonderlijke prestaties leidde dat niet. Rosius kwam op de 60 meter nooit in de buurt van haar persoonlijke record van 7"12. In de reeksen stopte de chrono na 7"33, in de finale na 7"29.

Rosius was wel al gekwalificeerd voor het EK. Als ze ook naar het WK wil, moet ze de limiet van 7"13 halen.

Ben Broeders geraakte op zijn beurt niet over 5,40 meter in het polsstokspringen. Ook hij is er (dankzij zijn ranking) hoogstwaarschijnlijk wel bij op het EK.