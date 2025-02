Belgian Bullets sluiten wereldbeker bobslee af met 12e plek in Lillehammer

De Belgian Bullets totaliseerden na 2 manches een tijd van 1'45"76. Daarmee waren ze 2"02 trager dan de Duitse Laura Nolte met remster Deborah Levi. Die haalden het in 1'43"74 met 20 honderdsten voor hun landgenotes Lisa Buckwitz en Neele Schuten.



De 26-jarige Nolte, die met Levi olympisch kampioen werd in Peking (2022), verzekerde zich meteen ook van eindwinst in de wereldbeker. Ze was de beste in 5 van de 7 manches en is meteen ook topfavoriete voor het WK in het Amerikaanse Lake Placid over 3 weken.



Kelly Van Petegem sluit de wereldbeker als 13e af. Zaterdag werd onze 25-jarige landgenote 10e in de slotwedstrijd van de monobobcompetitie. In de eindstand van die wereldbeker werd ze 15e.