BEKIJK - G-League-held Mac McClung realiseert historische triple in All Star-dunkcontest met maximum van punten

Voor het eerst in de geschiedenis hebben we 3 jaar na elkaar dezelfde naam op de erelijst van het dunkcontest van het All-Star Weekend: Matthew "Mac" McClung maakte zijn favorietenrol waar met het maximum van de punten. Dat is ook al uitzonderlijk.

Bij zijn 4 verschillende dunks kreeg McClung telkens van de 5 juryleden het maximum van 50 punten.



McClung was in 2023 de eerste G-League-speler (de reservecompetitie van de NBA) die de dunkcontest kon winnen en heeft dus een nieuwe primeur beet. NBA'er Nate Robinson kon ook al eens 3 keer winnen (2006, 2009, 2010), maar niet na elkaar.



McClung beloofde spektakel en kwam die belofte na. De 26-jarige guard van Osceola Magic (B-team van de Orlando Magic) is niet de grootste met 1,88 meter, maar heeft een enorme detente, tot 1,10 meter.



Zijn eerste dunk leverde hij over een auto die onder de ring geparkeerd stond, hij nam de bal uit de handen van iemand die die door het open dak stak.



In de finale voerde hij 2 technisch erg moeilijke dunks uit: bij de eerste duwde hij een bal die op de rand van de ring lag binnen met zijn linkerhand, waarna hij met zijn rechterhand een tweede bal - die hij kreeg van iemand op een ladder - in de ring knalde.





Tot slot sprong hij over Evan Mobley, de forward van de Cleveland Cavaliers van 2,11 meter groot, waarbij hij de bal eerst tegen de ring tikte en daarna in de ring dunkte.