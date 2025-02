Anderlecht ruikt top 3, Beerschot definitief veroordeeld tot Relegation Play-offs: dit is de stand na speeldag 26

De eerste verbanneling is na 26 speeldagen bekend. Beerschot kan niet meer ontsnappen aan de Relegation Play-offs. In het degradatiemoeras net daarboven, leverde afgelopen weekend wel wat gespartel en geschuif op. Bovenin is Genk helemaal los, terwijl Anderlecht op een zucht van de top 3 staat. Bekijk hieronder de stand in de Jupiler Pro League.