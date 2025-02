17 jaar na zijn eerste zege verovert Mark Selby (ondanks enorme misser) nog eens de kroon in Wales

Mark Selby heeft 17 jaar na zijn eerste overwinning nog eens de eindzege gepakt op de Welsh Open snooker. In de finale kende hij - ondanks een onbegrijpelijke misser - niet al te veel moeite met Stephen Maguire. De Brit kwam nooit op achterstand en won dankzij een eindsprint met 9-6.

De finale van de Welsh Open had er misschien wel eentje kunnen zijn met Luca Brecel aan de tafel. Helaas moest onze landgenoot in zijn halve finale tegen Mark Selby afrekenen met migraine.

De Britse nummer 4 van de wereld ging met 3-6 voorbij Brecel en was meteen ook de favoriet voor eindwinst. Hij kreeg met Stephen Maguire de nummer 29 tegenover zich.

De verhoudingen waren niet alleen op papier, maar ook op de tafel vrij snel duidelijk. Aan de eerste onderbreking had Selby al een 3-1-voorsprong te pakken.

Al ging het daarna wel bergaf. Maguire knokte zich terug tot 3-3 en daarna gaven beide heren elkaar geen duimbreed toe. Enfin, op het scorebord dan toch.

Want Selby deelde zijn tegenstander bij 6-5 een wel heel groot cadeau uit. Een kinderlijke misser op een rode bal gaf Maguire nog wat wapens om er langer de spanning in te houden. "Zelfs mijn dochter had die bal gepot", lachte Selby achteraf met de fase.

Maar die 6-6 was uiteindelijk het laatste wapenfeit van de 43-jarige Schot. Met onder meer al zijn 55e Century van dit seizoen blies Selby alle hoop weg. Na zijn eerste zege in 2008, mag hij dus nog eens vieren in Wales.