"Te weinig kennis of we worden moedwillig benadeeld": Dirk Kuyt neemt arbitrage op de korrel

Beerschot is met lege handen teruggekeerd uit Gent en dat had ook anders gekund. De rode lantaarn kwam twee keer op voorsprong, maar 2 Gentse penaltydoelpunten gaven Gent het voordeel. Beerschot-trainer Dirk Kuyt spuwde na afloop zijn gal. Niet zozeer over de strafschopfases, wel over andere beslissingen van de ref.

Beerschot kon in Gent zijn puntentotaal niet aandikken, maar voor Dirk Kuyt lag een deel van de verklaring bij de arbitrage. "Er gaan twee gedachten in mij om", opende hij zijn betoog bij rechtenhouder DAZN.

"Ofwel heeft de arbitrage te weinig kennis van voetbal, ofwel worden wij hier vandaag moedwillig benadeeld. De mensen moeten zelf maar invullen wat de waarheid is."

Kuyt viseert 2 fases. "In minuut 37 duwt een Gent-speler (Brown, red.) zijn volle schouder bewust in het gezicht (van Dagba, red.), hij maakt eigenlijk een slaande beweging met zijn schouder. Dat is in mijn ogen een rode kaart en dus beslissend voor de wedstrijd op dat moment."

"Maar dat wordt weggewuifd als een voetballende beweging. De bal is absoluut niet in de buurt, het heeft niks met voetbal te maken. Dit was onsportief spel en dat kan je maar met één kaart beantwoorden en dat is de rode."