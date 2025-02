"Erin! Of toch niet?": Charleroi ontsnapt in onwaarschijnlijke flipperkast aan knullige goal tegen Anderlecht

Als er geen champagnevoetbal inzit, moet het maar lelijk. Anderlecht leek zich met een ware flipperkastfase eindelijk te bevrijden tegen Charleroi. De bal caprioleerde in alle richtingen op de doellijn, maar een doelpunt? Dat kwam er op miraculeuze wijze niet van. Bekijk de beelden hieronder.

Nee, het voetbal van Anderlecht was zondagavond opnieuw niet sprankelend te noemen. Op één flits van Angulo na (die leidde meteen ook tot de 0-1) speelde paars-wit niet veel klaar.

Maar dat hoeft duidelijk ook niet altijd. Charleroi-doelman Mohamed Kone schonk de Brusselaars een kwartier voor het einde zomaar een dot van een kans op de 0-2.

De Ivoriaan mepte klungelig half naast de bal op hoekschop, het leer devieerde richting zijn eigen net. Gelukkig voor Charleroi kreeg de goalie ultieme hulp op zijn doellijn.

Enkele tellen lang vloog de bal van hot naar her op enkele centimeters van de goal. En toch slaagde Anderlecht er niet in om de 0-2 helemaal over de streep te duwen.

Ook Bert Sterckx, onze man ter plekke, kon het nauwelijks geloven. "Ja ja, nu wel erin!", riep hij al. "Oei, toch niet. De scheidsrechter wijst niet naar het midden."

"De bal ligt op de lijn, rolt erover en vliegt er dan gewoon weer uit. Tristan Degreef kreeg die bal op zijn rug en scoorde bijna zonder het te weten. Een heel rare fase", was zijn passende omschrijving.