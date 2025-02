Weer een shirt dat te vroeg lekt? Verklapt DJ Amber Broos hier per ongeluk het nieuwe truitje van de Red Flames?

Een geel shirt met rode accenten én een logo van de Belgische voetbalbond.



DJ en presentatrice Amber Broos koos vrijdag voor een frappante outfit tijdens haar programma op StuBru. Het is een shirt dat we alleszins nog nooit zagen passeren in het assortiment van de Rode Duivels of de Red Flames.



Een foutje? Of een bewuste actie?



Sowieso zou het de zoveelste keer zijn dat een shirt van de Belgische voetbalbond voor de officiële presentatie naar buiten komt. Ook de vorige Duivels-shirts kwamen allemaal vroegtijdig naar buiten.



Wij gingen een tijdje geleden op zoek naar het lek en schreven daar toen dit achtergrondverhaal over.