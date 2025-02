Standard mept OHL-vrouwen al voor de rust knock-out en mag zich opmaken voor bekerfinale

Competitieleider OH Leuven heeft zich laten ringeloren in de halve finales van de Beker van België. De vrouwen van OHL gingen zaterdagmiddag stevig onderuit op het veld van een sterk Standard.

Noémie Gelders zette Standard halfweg de 1e helft op voorsprong tegen OH Leuven, dat niet veel later een tweede doelpunt moest incasseren.

Amber Barrett verdubbelde de score en diezelfde Barrett sloeg vlak voor de rust nog een tweede keer toe, waardoor OHL met een 3-0-achterstand naar de kleedkamers trok.

Aurélie Reynders kon vroeg in de 2e helft milderen voor OHL, maar een "remontada" zat er niet meer in. In de slotminuut zette Mariam Toloba zelfs nog de 4-1 op het bord.

Standard mag zich dus opmaken voor de bekerfinale, OH Leuven ziet alweer een kans door de neus geboord om eens een prijs te pakken. De andere halve finale tussen Genk en Anderlecht vindt vanavond plaats.