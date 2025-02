Sprinters aan de macht in Valencia: 3e etappe is een hapklare brok voor Elisa Balsamo

De Ronde van Valencia blijft de rode loper uitrollen voor de sprinters. In de derde etappe mocht Elisa Balsamo het zegegebaar maken. De leiderstrui van Demi Vollering kwam evenwel niet in gevaar.

Na een dubbel Nederlands feestje - Demi Vollering in de openingsetappe en Mischa Bredewold op dag 2 - was het opnieuw aan de sprinters in de Ronde van Valencia.

De beklimming van de Port de l’Oronet bleek niet zwaar genoeg om het sprintersfestival te verstoren, al deed Demi Vollering wel een poging om er hun leiderspositie te verstevigen.

In de afdaling glipten drie rensters weg, maar Amber Kraak, Mireia Benito en Maeva Squiban werden op anderhalve kilometer van de streep toch gegrepen onder het beukwerk van Lidl-Trek.

Elisa Balsamo, gisteren nog 2e, bedankte haar ploegmaats voor de inspanningen door de sprint naar zich toe te trekken. De Italiaanse haalde het voor Ingvild Gaskjenn en Agnieszka Skalniak-Sojka.

Demi Vollering blijft op kop in het klassement. De Nederlandse begint morgen aan de slotetappe met een geruststellende voorsprong van 34 seconden op Marlen Reusser.