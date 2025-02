Nu is het wel raak: Pedersen troeft Mohoric af met weergaloze sprint in de Provence

Begon hij gisteren nog te vroeg met zijn sprint, dan timede Mads Pedersen zijn eindschot vandaag wel perfect in de 2e etappe in de Ronde van de Provence. In een duel was hij duidelijk te sterk voor Matej Mohoric en sloeg hij een dubbelslag.

En of Mads Pedersen wraak wou nemen voor zijn gemiste kans in de openingsetappe. Als de vroege vlucht was gegrepen, trok de kopman van Lidl-Trek op avontuur met Sander De Pestel en Jefferson Cepeda.

Een vrijgeleide kreeg de Deense ex-wereldkampioen niet, want Toms Skujins, Matej Mohoric en Fred Wright hijgden in de nek van het koptrio. Veel hulp van zijn metgezellen kreeg Pedersen niet om de kloof vast te houden.

Op 19 kilometer van de streep smolten de twee groepjes dan ook samen. Toen Matej Mohoric het ruime sop koos, had Pedersen wel nog voldoende energie om te volgen. Het duo mocht het onder elkaar uitvechten.

Mohoric wist dat hij voor een zware klus stond, maar pokerde in het wiel van Pedersen. Een verkeerde gok, want de Deen sprintte oppermachtig naar de ritzege. Hij is meteen ook de nieuwe leider in het klassement.