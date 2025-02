Niet Jan maar wel Fabio Christen blijft Paret-Peintre en Del Toro de baas in Ronde van Murcia

Hebben we na de Schlecks weer een broederpaar dat de wielerwereld zal veroveren? 3 weken na de zege van Jan Christen op Mallorca mag ook oudere broer Fabio een eerste streepje trekken. In de Ronde van Murcia troefde de 22-jarige Zwitser van Q36.5 zijn vluchtgezellen af met een machtige sprint bergop.

Tim Wellens opende de finale door weg te fladderen op de laatste klim van de dag. Astana-pion Scaroni maakte als enige de oversteek.

Maar in een warrige finale vloeide het voorin samen.

Decathlon-AG2R La Mondiale stuurde in de kopgroep aan op een sprint, want met Aurélien Paret-Peintre had het op papier de snelste benen.

Maar dat was zonder Fabio Christen gerekend. Op een oplopende finish verraste de 2 jaar oudere broer van UAE-talent Jan Christen met een versnelling op 500 meter van de streep.

Paret Peintre, Del Toro en een Astana-trio stierven in het wiel van de 22-jarige Zwitser. Meteen ook de 1e profzege van Christen, de 5e van Q36.5 dit seizoen.