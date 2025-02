Migraineaanval kost Luca Brecel finaleplaats op Welsh Open snooker

De verwachtingen waren hooggespannen voor de confrontatie tussen Luca Brecel en Mark Selby, een heruitgave van de WK-finale die onze landgenoot in 2023 won.

Maar al bij de eerste bal ging het volledig mis voor Brecel. Zijn zwakke break-off gaf Selby de kans om meteen uit te pakken met een break van 131.

Na het eerste frame maakte Brecel evenwel duidelijk dat hij last had van migraine, wat zijn zicht belemmerde. De ex-wereldkampioen kreeg een medische time-out van de scheidsrechter, na overleg met Selby.

Na een oponthoud van een twintigtal minuten kon Brecel zijn halve finale hervatten. Met de nodige hilariteit, want toen Selby de mist inging bij zijn eerste bal, greep hij lachend naar zijn hoofd.

Het lachen verging hem snel toen Brecel ondanks zijn fysieke problemen een 3-2-voorsprong nam. Maar het verzet van onze landgenoot brokkelde hierna pijlsnel af. Met 4 frames op een rij snelde de nummer 4 van de wereld naar de finale, waarin hij Stephen Maguire of Ali Carter treft.

Brecel kan dan weer de zon in Spanje opzoeken. "Als ik de halve finale win, kwalificeer ik mij voor de Grand Prix in Hongkong, in maart", schreef hij voor de match op Instagram. "En als ik niet win, ga ik fietsen op Mallorca."