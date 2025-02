Kloof van 8 punten op Genk baart Nicky Hayen zorgen: "Mogen niet rekenen op play-offs zoals vorig jaar"

Een gewonnen punt, maar vooral twee verloren punten bij STVV. Het 2-2-gelijkspel is een nieuwe opdoffer voor Club Brugge tussen de Champions League-matchen door. Club-coach Nicky Hayen zit dan ook met zijn handen in het haar: "We lijken de remedie maar niet te vinden."

Waar Club Brugge in Europa nog lof oogst voor de resultaten die het in de Champions League behaalt, blijkt het in de eigen competitie toch een pak moeilijker.

Vorige week in eigen huis was de nipte zege tegen OHL niet om over naar huis te schrijven en ook hun meest recente post-Europese matchen vielen tegen: vlak na Juventus verloor Club Brugge 2 punten in eigen huis tegen KV Kortrijk en na Manchester City ging Club Brugge de boot in bij Antwerp.

Tussendoor was er wel succes in de Champions League en de Beker van België, maar onderaan de streep is de balans niet geweldig. Dat ziet ook Nicky Hayen en hij trekt aan de alarmbel: "Om de Champions League te spelen, moeten we ook in de competitie presteren."

"Vandaag laat je opnieuw onnodig punten liggen. Het is jammer om vast te stellen dat de manier waarop we omschakelden weer niet snel genoeg was. Daarmee moeten we aan de slag."